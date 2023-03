Rivolta all’Isola dei Famosi contro il naufrago “che puzza troppo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Nel corso delle ultime ore è emerso un inedito retroscena per quanto riguarda la nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi“. “Chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi che “puzza troppo”?” Leggendo il flash, si scopre solo che il maleodorante personaggio sarebbe un cantante e che la sua presenza sui lidi del reality sarebbe sgradita a parecchi dei suoi compagni di avventura. Che, già di per sé, è abbastanza dura e insopportabile, tra fame, prove faticose, rapporti tesi e carenza di un buon sonno. Figurarsi se attorno c’è qualcuno che, ancora prima di approdare sull’isola dove lavarsi è un privilegio, già olezza fastidiosamente. Il celebre reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio il 17 aprile, dunque a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, ci sarebbe stato un ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Nel corso delle ultime ore è emerso un inedito retroscena per quanto riguarda la nuova edizione de “L’Isola Dei“. “Chi è il concorrente dell’Isola deiche “”?” Leggendo il flash, si scopre solo che il maleodorante personaggio sarebbe un cantante e che la sua presenza sui lidi del reality sarebbe sgradita a parecchi dei suoi compagni di avventura. Che, già di per sé, è abbastanza dura e insopportabile, tra fame, prove faticose, rapporti tesi e carenza di un buon sonno. Figurarsi se attorno c’è qualcuno che, ancora prima di approdare sull’isola dove lavarsi è un privilegio, già olezza fastidiosamente. Il celebre reality show condotto da Ilary Blasi avrà inizio il 17 aprile, dunque a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, ci sarebbe stato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFrangioni : RT @CiupiSupporterr: DOPO AVER VISTO IL GF CREDO SULLA PAROLA A CIO' CHE DICEVA BLIND. NON ESSENDO H24 NON SAPPIAMO COME SIANO ANDATE LE CO… - Dario79682174 : RT @BimbodiAttilio: DOPO AVER VISTO IL GF CREDO SULLA PAROLA A CIO' CHE DICEVA BLIND. NON ESSENDO H24 NON SAPPIAMO COME SIANO ANDATE LE COS… - caretta_giulia : RT @BimbodiAttilio: DOPO AVER VISTO IL GF CREDO SULLA PAROLA A CIO' CHE DICEVA BLIND. NON ESSENDO H24 NON SAPPIAMO COME SIANO ANDATE LE COS… - Caterinaaaa00 : RT @BimbodiAttilio: DOPO AVER VISTO IL GF CREDO SULLA PAROLA A CIO' CHE DICEVA BLIND. NON ESSENDO H24 NON SAPPIAMO COME SIANO ANDATE LE COS… - valterpiccolo7 : RT @BimbodiAttilio: DOPO AVER VISTO IL GF CREDO SULLA PAROLA A CIO' CHE DICEVA BLIND. NON ESSENDO H24 NON SAPPIAMO COME SIANO ANDATE LE COS… -