MotoGP | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023 | Alex Marquez al comando | 9°Bagnaia

(Di venerdì 24 marzo 2023), Joan Mir e Luca Marini: sono loro i primi tre tempi più veloci nella prima sessione didellaa Portimao. Lo spagnolo deal Team Gresini ferma il cronometro 1:38.782, circa mezzo decimo più veloce del connazionale in sella alla Honda. Poi due azzurri, prima Marini e poi Marco Bezzecchi. Nona posizione per Pecco Bagnaia, che ha effettuato solamente dieci giri. Solo Jorge Martin ne ha fatti di meno. Il campione iridato in carica si trova in mezzo a Quartararo 8° e Marc10°. Quindicesima l’altra Ducati di Bastianini.1 11:38.782 Gresini RacingDucati 2 Joan MIR 1:38.827 Repsol Honda Team Honda3 Luca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGP #PortimaoGP | Alex #Marquez il più veloce nella prime prove libere del venerdì. Nono posto per #Bagnaia -

Forte di un reparto tecnico già di prim', la Ktm ha fatto campagna acquisti per mettere le ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutto pronto a Portimao: ecco la foto di gruppo ...... a cominciare da quella principale: il piazzamento nella Sprint dinon influirà sulla ... IL PUNTEGGIO - Di seguito, ecco i punti assegnati in base all'di arrivo: 12 punti 9 punti 7 punti 6 ...L'Moto3 - Moto2 -sarà mantenuto per tutta la ...

Venerdì a Portimao in Portogallo debutta il MotoGP 2023. Bagnaia e la Ducati difendono il titolo RaiNews

10.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Come seguire le prove libere in tv/streaming – La ...GP Portogallo Algarve Portimao MotoGP 2023 - La Michelin è pronta ad affrontare la prima gara della stagione della MotoGP, in programma a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo. Il circuito d ...