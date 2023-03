Calciomercato Lazio | c’è Gabbiadini per l’attacco | l’ultima idea

(Di venerdì 24 marzo 2023), i biancocelesti hanno messo nel mirino Manoloper il loro attacco:Manoloè tornato nella sfera di interesse della, con Tare che ha intenzione di fare di lui il vice-Immobile per la prossima stagione. L’attaccante è legato alla Sampdoria da un contratto che vedrà il proprio termine soltanto nel 2026, ma il suo futuro dipenderà esclusivamente dalle sorti del club doriano. In caso di retrocessione, come scrive La Gazzetta dello Sport, prelevarlo dai blucerchiati non sarebbe così complicato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter: Gagliardini può raggiungere un suo ex compagno di squadra: La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli ita… - LALAZIOMIA : Lazio: occhi su un attaccante della Sampdoria - sportli26181512 : Lazio: occhi su un attaccante della Sampdoria: La Lazio è pronta a pescare sul mercato degli italiani. Secondo la G… - sportli26181512 : Inter, ecco chi vuole Correa: L'Inter mette sul mercato Joaquin Correa. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccan… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, la #Lazio vuole #Gabbiadini. L'indiscrezione -

, i biancocelesti hanno messo nel mirino Manolo Gabbiadini per il loro attacco: l'ultima idea Manolo Gabbiadini è tornato nella sfera di interesse della, con Tare che ha ...Commenta per primo Laè pronta a pescare sul mercato degli italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino ci sono l'attaccante Manolo Gabbiadini (classe 1991) della Sampdoria e il centrocampista Roberto ...Seriamente Mancini ha schierato ala sinistra un centrocampista, invece che far giocare il miglior giocatore delladi questa stagione Davide Frattesi. Perfetto per far rifiatare Barella. ...

Calciomercato Lazio: Lotito vuole chiedere lo sconto per Pellegrini. Ultime Lazio News 24

Si fa fatica a trovare nel calcio attuale i vecchi numeri 10 ... C'è stato un periodo a Verona in cui l'avevo preso, poi il passaggio alla Lazio e ho ripreso il 20, qui c'è Luis Alberto”.ROMA - Diego Gonzalez ha già convinto tutti. Con 225’ in campo con la Primavera, belle prestazioni e due gol, il baby paraguaiano sarà presto riscattato dalla Lazio. Preso nel mercato invernale dal ...