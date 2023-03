Ucraina | Tajani “Spero che Cina spinga Russia a ritirare truppe”

(Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che lain questa fase possa essere portatore di pace, deve spingere laa sedersi al tavolo della pace e rispettare il diritto internazionale e quindiledall’”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Esteri di Senato e Camera sugli esiti del Consiglio Esteri dell’Unione europea.“Insieme ai ministri della Difesa abbiamo approvato un percorso per aumentare la produzione e l’acquisizione di munizionamenti a favore di Kiev nei prossimi 12 mesi” a valore “sul Fondo europeo per la pace”, ha sottolineato.“I ministri degli Esteri – ha aggiunto – hanno inoltre riconosciuto la rilevanza della decisione della Corte penale internazionale di ...

