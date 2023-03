Manifestanti bloccano binari a Parigi contro la riforma pensioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pura_Vida69 : RT @askanews_ita: Manifestanti bloccano i binari a #Parigi contro la riforma delle #pensioni - askanews_ita : Manifestanti bloccano i binari a #Parigi contro la riforma delle #pensioni - emmazanni : RT @affari_politici: La polizia indietreggia davanti alla determinazione dei manifestanti che bloccano il garage degli autocarri. Aubervill… - ComparatoNicola : RT @IlFarosulMondo: Tel Aviv, manifestanti anti-Netanyahu bloccano la città #TelAviv #Netanyahu #IsraeliTerrorism - IlFarosulMondo : Tel Aviv, manifestanti anti-Netanyahu bloccano la città #TelAviv #Netanyahu #IsraeliTerrorism -

La protesta per la riforma delle pensioni è arrivata anche alla Gare de Lyon a Parigi, dove alcune centinaia dihanno marciato sui binari, interrompendo il traffico ferroviario. Hanno srotolato striscioni con scritto "Sciopero generale" e urlato slogan come "Anche se Macron non vuole, noi siamo qui"...Anche a Marsiglia il servizio ferroviario è stato sospeso perché isi sono posizionati vicino ai binari. Manifestazioni, comunque, in tutto il Paese. Cortei a Marsiglia, Lione e Nantes: ...Decine dihanno invaso i binari alla gare de Lyon da cui partono anche i treni per l'Italia. Tra loro ci sono anche i gilet gialli. Nella capitale francese, l'odierno corteo contro la ...

Proteste in Francia: i manifestanti bloccano anche la strada per l'aeroporto Charles de Gaulle RaiNews

Roma, 23 mar. (askanews) - La protesta per la riforma delle pensioni è arrivata anche alla Gare de Lyon a Parigi, dove alcune centinaia di manifestanti hanno marciato sui binari, interrompendo il ...I manifestanti hanno bloccato la gare de Lyon, una delle principali stazioni ferroviarie da cui partono anche i treni per l’Italia, analoghi disagi per chi deve prendere l’aereo, blocchi stradali ...