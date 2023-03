Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : ?? L’idea è di restare a lungo a Milano: Onana sta benissimo all'Inter e si è integrato alla grande ????? - SimoneTogna : Da #FcInterNews: nonostante sia vero che #Onana possa essere attenzionato dal Chelsea (che è diverso dallo scrivere… - marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Mat… - sportli26181512 : Inter, Onana eroe fuori dal campo: l'iniziativa per i bambini del Camerun: André Onana eroe fuori dal campo. Il por… - endlessblackblu : RT @GianmarcoDaria: ???? Nonostante sia vero che #Onana possa essere attenzionato dal Chelsea (che è diverso dallo scrivere che i Blues siano… -

Commenta per primo L'in estate potrebbe perdere il proprio portiere, André. Secondo la stampa inglese ci sono tre club che stanno cercando un portiere per l'estate e si tratta di Chelsea, Manchester United e ...Premier League su, l'si guarda intornoAbbiamo già detto che nessuno in questo momento è incedibile, e questo vale anche per Andre. Con il camerunense i nerazzurri hanno trovato una ...Il portiere dell'Andrèpotrebbe ricevere diverse offerte dalla Premier League per la prossima stagione; secondo le ultime voci di Calciomercato riportate da Gazzetta.it, ci sarebbero almeno tre club ...

Elmas del Napoli è l’ultimo protagonista di Culture, format di DAZN dedicato a raccontare le origini dei principali giocatori di Serie A, e ricorda le sue preferenze… Leggi ...Decisioni in sospeso riguardo al rinnovo del contratto di Handanovic con l’Inter e all’equilibrio nello spogliatoio ... sulla sua posizione dopo essere stato superato da André Onana nelle gerarchie.