Ucraina, Cina: "Mai fornite armi, gli Stati Uniti non puntino il dito" (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Cina "non e' ne' creatrice ne' parte della crisi in Ucraina, ne' ha fornito armi ad alcuna delle due parti in conflitto". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) La"non e' ne' creatrice ne' parte della crisi in, ne' ha fornitoad alcuna delle due parti in conflitto". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Gomez a La7: “Usa oggi ha detto no al cessate il fuoco perché non sopporta che la Cina sia un player inter… - Agenzia_Ansa : La Cina ha venduto alla Russia droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall'inizio dell'invasione dell'U… - michele_geraci : La #Cina penso riuscirà a mediare con successo Quando sento le dichiarazioni e la qualità delle analisi dei loro l… - lvoir : RT @tranellio: Secondo lui, la Cina non ha obiettivi egoistici nella questione ucraina, non ha mai assistito a ciò che sta accadendo 'a man… - ferry670 : Quindi la guerra in ucraina e' finita, dato che la cina si sta avvicinando sempre più alla Russia di putin con contratti miliardari -