Il ddl di Crisanti per gli specializzandi di area non medica | “Borse di studio | ora lavorano gratuitamente | è un’ingiustizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Glidella scuola di Microbiologia clinica che dirigevo vivevano due disparità, i medici prendevano una borsa die gli altri non medici no. Questa disparità non va bene, ecco perché il mio dl per porre rimedio e che presento oggi. Sono inseriti nei turni delle strutture del Ssn, mae questo va rivisto. Si tratta di circa 2500-2.600l’anno. Chi sono? Ad esempio genetisti che fanno anche diagnosi e sono oggi fondamentali negli screening, i microbiologi che durante la pandemia hanno lavorato su milioni di tamponi, anche i farmacisti. Stiamo parlando di professioni essenziali per il Ssn”. È stato il senatore Andrea, microbiologo e tra gli esperti più intervistati durante la pandemia, a presentare la proposta di legge ...