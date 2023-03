Marco Silvestroni: "Noi di destra-centro? Ecco perché ne siamo fieri" (Di martedì 21 marzo 2023) Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia, a Terraverso, il video-podcast di Libero, parla degli equilibri nel centrodestra e spiega quali sono gli scenari per il futuro. Ma a chi accusa la maggioranza di essere di "destra-centro" e non di "centro-destra", Silvestroni risponde così: "Ne siamo fieri"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), senatore di Fratelli d'Italia, a Terraverso, il video-podcast di Libero, parla degli equilibri nele spiega quali sono gli scenari per il futuro. Ma a chi accusa la maggioranza di essere di "" e non di "",risponde così: "Ne"Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #MarcoSilvestroni, senatore di Fratelli d'Italia, a #Terraverso, il video-podcast di Libero, parla degli equilibri… - FratellidItalia : RT @Silvestroninews: La mia intervista a Terraverso, il podcast di Libero. Tanti gli argomenti trattati tra potenziale e prospettive per il… - nienagoti : Terraverso, Marco Silvestroni: 'Chi vuole mettere in difficoltà l'Italia' - Silvestroninews : La mia intervista a Terraverso, il podcast di Libero. Tanti gli argomenti trattati tra potenziale e prospettive per… - gggiacomo1940 : RT @Libero_official: Il senatore di Fratelli d'Italia #MarcoSilvetstroni a #Terraverso parla delle etichette che possono mettere in diffico… -