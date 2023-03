Come adottare un secondo gatto senza far soffrire di gelosia il primo (Di martedì 21 marzo 2023) Se gli esseri umani necessitano di compagnia per vivere bene, questo non si può dire dei nostri amici felini. I gatti domestici si sono evoluti da una specie in gran parte solitaria, difendendo il loro territorio dagli altri gatti. Per questo potrebbero non essere affatto contenti dell’arrivo di un altro gatto in famiglia. Sebbene i gatti moderni possano convivere amichevolmente, i legami generalmente si sviluppano solo tra gatti imparentati o cresciuti insieme. È naturale che i gatti si sentano minacciati da gatti sconosciuti. I proprietari dovrebbero quindi considerare se l’aggiunta di un altro gatto alla loro casa è davvero la scelta migliore per il loro gatto, specialmente se molto territoriale. Se hai deciso di adottare un altro amico felino, prepara al meglio la casa prima del suo arrivo. Dedica una stanza solo a ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 marzo 2023) Se gli esseri umani necessitano di compagnia per vivere bene, questo non si può dire dei nostri amici felini. I gatti domestici si sono evoluti da una specie in gran parte solitaria, difendendo il loro territorio dagli altri gatti. Per questo potrebbero non essere affatto contenti dell’arrivo di un altroin famiglia. Sebbene i gatti moderni possano convivere amichevolmente, i legami generalmente si sviluppano solo tra gatti imparentati o cresciuti insieme. È naturale che i gatti si sentano minacciati da gatti sconosciuti. I proprietari dovrebbero quindi considerare se l’aggiunta di un altroalla loro casa è davvero la scelta migliore per il loro, specialmente se molto territoriale. Se hai deciso diun altro amico felino, prepara al meglio la casa prima del suo arrivo. Dedica una stanza solo a ...

