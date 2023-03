Borsa: Milano sale ancora (+2,5%) con energia e banche (Di martedì 21 marzo 2023) La Borsa di Milano (+2,5%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche ed i titoli legati all'energia. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 181 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Ladi(+2,5%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra leed i titoli legati all'. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 181 ...

