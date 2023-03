LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino conquista il terzo posto! Klaebo e Skistad, domina la Norvegia (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:05 E per questa giornata di sci di fondo è tutto. L’appuntamento è a domani con la staffetta mista. Da OA Sport un felice proseguimento di giornata! 15:03 Andiamo inoltre a riepilogare i risultati completi degli italiani secondo la classificazione ufficiale: Graz 19°, Hellweger 23°, Mocellini 24° tra gli uomini, Sanfilippo 23a tra le donne. 15:01 Questa la classifica maschile 1 Klaebo (NOR) 2’52?73 2 Valnes (NOR) +0?733 Pellegrino (ITA) +1?18 4 Chanavat (FRA) +1?90 5 Jouve (FRA) +1?96 6 Asdoel (NOR) +2?90 15:00 Federico Pellegrino E’ terzo A Falun! Klaebo domina in 2’52?73, poi Valnes a 73 centesimi e Chicco bravo a prendere il varco giusto per il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:05 E per questa giornata di sci diè tutto. L’appuntamento è a domani con la staffetta mista. Da OA Sport un felice proseguimento di giornata! 15:03 Andiamo inoltre a riepilogare i risultati completi degli italiani secondo la classificazione ufficiale: Graz 19°, Hellweger 23°, Mocellini 24° tra gli uomini, Sanfilippo 23a tra le donne. 15:01 Questa la classifica maschile 1(NOR) 2’52?73 2 Valnes (NOR) +0?733(ITA) +1?18 4 Chanavat (FRA) +1?90 5 Jouve (FRA) +1?96 6 Asdoel (NOR) +2?90 15:00E’in 2’52?73, poi Valnes a 73 centesimi e Chicco bravo a prendere il varco giusto per il ...

