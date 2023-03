Tifosi Eintracht a Napoli, Lega: “Germania paghi danni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti”. Così fonti della Lega alla luce degli scontri a Napoli scatenati dai Tifosi dell’Eintracht Francoforte, arrivati in città senza biglietto per la partita di Champions League. “Questi non sono Tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino… . Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine”, ha scritto su Twitter Matteo Salvini, postando un video degli scontri a Napoli. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il deputato Dario Carotenuto, ha chiesto una informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Napoli. Alla richiesta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Che sia il governo tedesco a pagare i. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti”. Così fonti dellaalla luce degli scontri ascatenati daidell’Francoforte, arrivati in città senza biglietto per la partita di Champions League. “Questi non sono, sono criminali. Chissà se infarebbero lo stesso casino… . Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine”, ha scritto su Twitter Matteo Salvini, postando un video degli scontri a. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il deputato Dario Carotenuto, ha chiesto una informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a. Alla richiesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - localteamtv : Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli… - FabrizioCovelli : RT @angelo_forgione: Il Ministro #Piantedosi dovrà spiegare in aula come sia possibile che la tifoseria dell'#Eintracht, fomentata dal club… - Jaquiro10 : Sembra che non fossero tifosi dell'eintra'cchete, ma sabbbaudi infiltrati che volevano risistemare la città #eintracht -