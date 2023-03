“Gualtieri ha risposto così a Schlein”. La bomba di Dago: lite sul termovalorizzatore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prima grossa grana per Elly Schlein nel nuovo corso del Partito Democratico. A raccontare l'ultimo guaio è Dagospia: “Come i 5stelle di Conte, anche al nuovo Pd falce & mart-elly non piace il progetto del termovalorizzatore romano e ha chiesto al sindaco Gualtieri di cercare nuove tecnologie per far scomparire la monnezza dell'Urbe. Il placido Gualtieri li ha mandati a quel paese…”. Si profila quindi uno scontro sulla soluzione voluta dal sindaco della Capitale per risolvere il problema dell'immondizia che da anni mette alle strette la città e i suoi abitanti. Proprio sul tema del termovalorizzatore sono arrivate in giornata alcune dichiarazioni dello stesso Gualtieri, evidenziando così che non c'è alcuna voglia di fare una marcia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prima grossa grana per Ellynel nuovo corso del Partito Democratico. A raccontare l'ultimo guaio èspia: “Come i 5stelle di Conte, anche al nuovo Pd falce & mart-elly non piace il progetto delromano e ha chiesto al sindacodi cercare nuove tecnologie per far scomparire la monnezza dell'Urbe. Il placidoli ha mandati a quel paese…”. Si profila quindi uno scontro sulla soluzione voluta dal sindaco della Capitale per risolvere il problema dell'immondizia che da anni mette alle strette la città e i suoi abitanti. Proprio sul tema delsono arrivate in giornata alcune dichiarazioni dello stesso, evidenziandoche non c'è alcuna voglia di fare una marcia ...

