Barbara D’Urso, paura a teatro durante il suo spettacolo: “Stasera sul palco un momento choc. Ho pensato: ‘Che succede adesso? Devo scappare da qui?’” (Di lunedì 13 marzo 2023) Barbara D’Urso sta girando i teatri di tutta Italia con la commedia Taxi a due piazze. Dopo numerose repliche al teatro Nazionale di Milano, la conduttrice è approdata con il cast al teatro Verdi di Montecatini Terme. Sul palco, insieme al volto Mediaset partenopeo, troviamo anche Franco Oppini. durante lo svolgimento dello show però è arrivato il momento della tanto cara “busta choc”: sono scattate le sirene antincendio e si sono illuminate le luci di emergenza. E se il pubblico non si è tanto preoccupato dell’accaduto pensando ad effetti di scena, D’Urso e Oppini hanno continuato a recitare tentando di capire cosa stesse accadendo in sala. Barbara, durante i saluti finali, ha voluto motivare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)sta girando i teatri di tutta Italia con la commedia Taxi a due piazze. Dopo numerose repliche alNazionale di Milano, la conduttrice è approdata con il cast alVerdi di Montecatini Terme. Sul, insieme al volto Mediaset partenopeo, troviamo anche Franco Oppini.lo svolgimento dello show però è arrivato ildella tanto cara “busta”: sono scattate le sirene antincendio e si sono illuminate le luci di emergenza. E se il pubblico non si è tanto preoccupato dell’accaduto pensando ad effetti di scena,e Oppini hanno continuato a recitare tentando di capire cosa stesse accadendo in sala.i saluti finali, ha voluto motivare al ...

