Del Piero diventa conduttore, il divertente siparietto in diretta tv dopo Juve - Friburgo (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'altra grande serata europea per le italiane con Roma e Juventus vincitrici in Europa League e la Fiorentina positiva in Conference. Un successo celebrato anche negli studi di Sky Sport che però, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'altra grande serata europea per le italiane con Roma entus vincitrici in Europa League e la Fiorentina positiva in Conference. Un successo celebrato anche negli studi di Sky Sport che però, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il passaggio di consegne tra Serie A e Premier League è forse avvenuto il 13 maggio 2012? Quel pomeriggio da noi sa… - Giuseppus1972 : @chiaramilanista @piero_1959 @giovannisalvest @AloBrasil1974 Ma scusate, ma il più grande portiere del mondo non è zizzo donnaruma?! ??????? - CorradoTrovato3 : RT @chicco_1990: @EdoardoMecca1 È un momento no.. ricordo del Piero che non segnò per tantissimo tempo.. vlahovic con il tempo è l’allename… - sportli26181512 : Del Piero diventa conduttore, il divertente siparietto in diretta tv dopo Juve-Friburgo: L'ex capitano della Juve h… - tambu1991 : Vedo questa foto e mi sorprende pensare che Zanetti abbia giocato nell'Inter della Coppa UEFA e in quella del Tripl… -