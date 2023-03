Improvvisamente a Natale mi sposo: iniziate le riprese del sequel con Diego Abatantuono (Di giovedì 9 marzo 2023) Notorious Pictures ha appena annunciato che le riprese di Improvvisamente a Natale mi sposo sono ufficialmente iniziate nei pressi di San Vito di Cadore e dintorni. La pellicola è il secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia con Diego Abatantuono che ha debuttato con successo lo scorso dicembre su Prime Video, rimanendo al primo posto dei film più visti per diversi giorni. Diretto da Francesco Patierno (Improvvisamente Natale, Pater familas, Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene), autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federico Baccomo (La gente che sta bene, Abbi fede) il film mantiene l’ambientazione nelle Dolomiti che questa volta saranno ammantate di neve. Mancano infatti pochi ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Notorious Pictures ha appena annunciato che ledimisono ufficialmentenei pressi di San Vito di Cadore e dintorni. La pellicola è il secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia conche ha debuttato con successo lo scorso dicembre su Prime Video, rimanendo al primo posto dei film più visti per diversi giorni. Diretto da Francesco Patierno (, Pater familas, Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene), autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federico Baccomo (La gente che sta bene, Abbi fede) il film mantiene l’ambientazione nelle Dolomiti che questa volta saranno ammantate di neve. Mancano infatti pochi ...

