Certificati malattia | Inps | 16 | 4 milioni in secondo semestre 2022 +29 | 9%

(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel secondo semestre dell'anno 2022 sono arrivati complessivamente 16,4 milioni di Certificati di malattia, di cui il 77,9% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +29,9%. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell'Osservatorio Polo unico di tutela della malattia curato dall'Inps. In particolare i Certificati di malattia del terzo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, registrano un incremento del 41,4%, essendo passati da 4,7 milioni del 2021 a 6,7 milioni nel 2022. Per quanto riguarda il quarto trimestre dei due anni a confronto, il numero dei ...

