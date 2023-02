Il Torino rischia con la Cremonese, ma poi ci pensa Singo (Di lunedì 20 febbraio 2023) La 23ª giornata di A si chiude con lo spettacolare 2 - 2 tra Torino e Cremonese. I grigiorossi resistono 41', poi il rigore di Sanabria che corona un primo tempo tutto di marca granata. Al rientro ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) La 23ª giornata di A si chiude con lo spettacolare 2 - 2 tra. I grigiorossi resistono 41', poi il rigore di Sanabria che corona un primo tempo tutto di marca granata. Al rientro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Torino rischia con la Cremonese, ma poi ci pensa Singo: Il Torino rischia con la Cremonese, ma poi ci pensa Sing… - Gazzetta_it : Il Torino rischia con la Cremonese, ma poi ci pensa Singo #torinocremonese - MassimoCastag17 : @AntonellaNapoli @BeppeGiulietti @PBerizzi @CucchiRiccardo @danilodebiasio @RiccardoNoury @AlekosPrete @maurobiani… - Cri7madeinseven : @Jugica60 Un volta è passato da Torino in autostrada. Leggiamo bene l'articolo per vedere 'cosa rischia la Juve' - sportli26181512 : Brescia fa festa per il basket, ma il calcio è un incubo: possibile un altro cambio di allenatore per Cellino: Bres… -