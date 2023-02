Sky | domani sera lo chef tristellato Crippa a MasterChef

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il traguardo per gli aspirantidi MasterItalia, rimasti in otto, è sempre più vicino, e il loro percorso entra definitivamente nella dimensione dell’Alta cucina: il livello tecnico, sempre altissimo, delle prove richiede da parte loro una preparazione da veri professionisti. Lata di, giovedì 16 febbraio su Sky disponibile in streaming su NOW, porterà quindi la Masterclass a confrontarsi con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall'”amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspirantidovranno far emergere al massimo la propria ...