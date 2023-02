Amadeus chiarisce su Blanco | cosa era previsto e cosa no

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)su: erache si rotolasse tra le rose al termine della performance ma non erache sfasciasse tutto dopo aver accusato problemi di audio. Impossibile contenete i fischi del pubblico presente in teatro, nonostante i tentativi didi chiedere spiegazioni al cantante per sedare gli animi dei presenti e riprendere il controllo della serata. “Erachesi rotolosse tra i fiori ma non quello che è successo”, le parole dida Fiorello a Viva Rai2!… Viva Sanremo nella prima puntata in onda subito dopo la prima serata del Festival, martedì 7 febbraio. “Non capivamo bene chestesse accadendo, un pò come fu con Bugo e Morgan”, ha ...