(Di lunedì 6 febbraio 2023) La prima tappa delladeldi, tenutasi a, chiude il suo programma, con l’ultima gara in agenda, vista la cancellazione degli eventi di pistola automatica dai 25m. Oggi sulle linee diindonesiane si è tenuto il contest dididai 50m. Arlo è stata la, grazie al duo composto da Franziska Stark e Jan Lochbihler, che nella finalissima si sono imposti con lo score di 17-9 sui connazionali di2 (Sarina Hitz e Christoph Duerr). In questo podio, a fortissime tinte elvetiche, il terzo posto invece se l’è preso il Kazakistan (Berzrukova/Satpaev), abile nel superare ...

...domenica 5 febbraio 2023 a Caldarola (MC) le gare valide per il Campionato Regionale dicon l'... Angeletti della Compagnia Arcieri Medio Chienti, che ha messo a447 punti. Le successive fasi ...Per le neroverdi aCecilia Nobilio con una tripletta. Ancora indisponibile Natarelli, il ... La Lux ha subito la chance per il 3 a 3 sull'asse Pedante, Confessore, Nobilio, ma ildi quest'...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Jakarta 2023: la Svizzera vince il Mixed Team di carabina 3 posizioni da 50m OA Sport

Tiro a Segno, la Shooting Academy di Busto cerca nuove leve ... malpensa24.it

Tiro a segno domiciliare - Lanuovasavona.it Lanuovasavona.it

Tiro a segno, Coppa del Mondo Jakarta 2023: prima tappa dell'anno. Italia assente giustificata OA Sport

I Mondiali 2023 di tiro a segno e tiro a volo potrebbero cambiare location e date OA Sport

La prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, tenutasi a Jakarta, chiude il suo programma, con l’ultima gara in agenda, vista la cancellazione degli eventi di pistola automatica dai 25m.Si sono concluse domenica 5 febbraio 2023 a Caldarola (MC) le gare valide per il Campionato Regionale di tiro con l’arco e, seppur in formazione ridotta, gli arcieri ASSTA Senigallia si sono distinti ...