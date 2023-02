Impianti di risalita | Carona apre tutti i giorni fino al 6 marzo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 febbraio 2023). Così come a Foppolo, anche glidiin Val Carisole da sabato 4 febbraio saranno apertial 6. Lo comunica la Sviluppo Monte Poieto, che ha in gestione le seggiovie. “Uno sforzo importante, soprattutto in termini di costi, anche per il bene della valle Brembana” spiega Ezio Berera, responsabile deglidi. Una decisione che sembra andare incontro alla richiesta di enti e commercianti, che spingevano per un’apertura prolungata. Con l’anno nuovo, infatti, il comprensorio era rimasto aperto da venerdì a lunedì, con chiusure in settimana, quando erano percorribili solo Montebello e Quarta Baita a Foppolo. Chiusure di Valgussera, Alpe Soliva e Conca Nevosa dovute alla ...