(Di sabato 4 febbraio 2023) 'Siamo in grado di combinare i dati ottenuti da piattaforme di analisi di proteine tumorali e dellemodificazioni per individuare gli enzimi, chiamati chinasi, che producono segni distintivi ...

È una nuova strada in quanto finora le proteine deinon si utilizzavano nella pratica clinica, ma adesso diventa possibile 'indicare a ogni singolo paziente il suo bersaglio terapeutico, ...Prima sulla carta,nero su bianco dall'azienda sanitaria con la delibera relativa alla 3° ... accordo con Istitutoper screening cervice uterina: 'Sensibilizziamo sulla prevenzione' Salute&...

Tumori, messo a punto il primo algoritmo che dà loro la caccia e trova le terapie grazie all'intelligenza artificiale TGCOM

Nuove frontiere della medicina, creato un algoritmo per dare la caccia ai tumori RTL 102.5

Così l’intelligenza artificiale sta imparando a dare la caccia ai tumori maligni Il Fatto Quotidiano

World Cancer day, una giornata di prevenzione contro il cancro ... Dica33

Quali sono i tumori maschili più frequenti e come prevenirli Men's Health

È stato messo a punto il primo algoritmo (dal nome Sphinks, "Substrate Phosphosite based Inference for Network of KinaseS) grazie al quale l'intelligenza artificiale sta imparando a dare la caccia ai ...Giornata mondiale contro il cancro. Aiom: "In Italia i malati oncologici sono in costante crescita, sono oltre 3,7 milioni di uomini e donne. Un pazi… ...