Sci alpino | chi è AJ Ginnis | storico podio per la Grecia in Coppa del Mondo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lo slalom speciale di Chamonix ci ha consegnato un piccolo ma significativo pezzo di storia delladeldi sci. AJ, grazie ad una folle rimonta nella seconda manche, ha centrato un secondo posto: per la prima volta infatti, laè salita suldi una gara didel. Quello che è accaduto oggi a Chamonix ha davvero dell’eccezionale, a partire dalle 21 posizioni recuperate danella seconda manche, dopo essersi qualificato in 23a posizione col pettorale numero 45. A scalzarlo dalla “hot seat” ci hanno provato in tanti ma, tra errori ed una pista che andava lentamente peggiorando, uno solo ci è riuscito, l’elvetico Ramon Zenhaeusern, tornato al successo dopo oltre ...

Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile di Chamonix , valida per la Coppa del Mondo di2022/2023. Noel si butta via nell'ultima discesa e consegna la vittoria a Zenhaeusern . Secondo posto per un incredibile Ginnis che recupera 21 posizioni e trova il primo podio nella storia

Lo slalom speciale di Chamonix ci ha consegnato un piccolo ma significativo pezzo di storia della Coppa del Mondo di sci alpino. AJ Ginnis, grazie ad una folle rimonta nella seconda manche, ha centrat