(Di giovedì 2 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ stataladi, della quale fanno parte tutti i soggetti istituzionali e operativi interessati, per le Olimpiadi invernali. All’incontro svolto a Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano erano presenti: il ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi, Andrea Abodi; il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti; quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini; Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione; Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico e vice presidente della Fondazione; Andrea ...

ROMA - E' stataladi regia, della quale fanno parte tutti i soggetti istituzionali e operativi interessati, per le Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026. All'incontro svolto a Palazzo Chigi, ...in raccordo con il tavolo dei territori interessati da OIimpiadi e Paralimpiadi, la- di cui aveva parlato più volte il ministro Matteo Salvini nelle scorse settimane, coinvolge ...

Costituita la cabina di regia per Milano-Cortina 2026 - Ildenaro.it Il Denaro

Costituzione della cabina di regia per le Olimpiadi e Paralimpiadi ... Governo

Olimpiadi invernali, Milano-Cortina: nasce la Cabina di regia per accelerare i lavori Sky Sport

Mediazione penale, costituita cabina di regia. Virgilio

Centro di Giustizia Riparativa, Costituita la Cabina di Regia per il ... Orticalab

Nella riunione si è deciso di costituire una Cabina di Regia per avviare il percorso verso la costruzione della città unica. Del suddetto organismo ne fanno parte i sindaci e i presidenti dei consigli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - "Si e' tenuta oggi a Palazzo Chigi, presso la Presidenza del Consiglio, la riunione con la quale e' stata costituita la Cabina di regia per le Olimpiadi ...