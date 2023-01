Kaspersky | persone | tecnologia e Threat Intelligence per proteggere il settore finanziario dalle minacce informatiche

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Milano, 30 gennaio 2023. Ilin Italia è particolarmente vulnerabile alle. Infatti, come dimostra la ricerca Sicurezza IT: focus sulin Italia condotta da, per proteggersi in modo completo le organizzazioni finanziarie si affidano consapevolmente a una combinazione di soluzioni tecniche, consapevolezza e. Ilitaliano è al centro di un processo di digitalizzazione avanzata ed è considerato un bersaglio redditizio da parte dei cybercriminali per i flussi di denaro registrati e la quantità di dati sensibili gestiti. Un progetto completo di cybersecurity si basa su una soluzione ...