Annie Wersching | scomparsa l’attrice di The Vampire Diaries e star di Bosch

Addio ad: l'attrice di '24' e 'Timeless' aveva 45 anni La star ha perso la battaglia contro il cancro che le era stato diagnosticato nel 2020 di Concetta Desando A nnienon ce l'ha ..., attrice di 24, Bosch e Timeless, nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us, è morta a 45 anni. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva contro un cancro. ...

È morta a 45 anni Annie Wersching: l'attrice di "24" e "Timeless" lottava contro il cancro Open

È morta Annie Wershing, la Renee Walker in '24' e regina dei Borg in 'Star Trek' la Repubblica

Annie Wersching, l'attrice è morta a 45 anni: la diagnosi di cancro nel 2020 tenuta segreta ai fan ilmessaggero.it

Morta l'attrice Annie Wersching a soli 45 anni: tra i doppiatori di "The Last Of Us", aveva tre figli piccoli Virgilio Notizie

Morta a 45 anni Annie Wersching, star di 'Bosch' e 'The Vampire Diaries' Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per âmiglioramento dell'esperienzaâ, âmisurazione❠e âtargeting e pub ...A nnie Wersching non ce l’ha fatta. L’attrice di 24, Bosch e Timeless ha perso la sua battaglia contro il cancro che le era stato diagnosticato nel 2020. Aveva 45 anni ed è morta a Los Angeles il 29 g ...