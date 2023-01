Iran | attacco con i droni a un deposito di munizioni 

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Fallitocona un impianto per la fabbricazione didel ministero della Difesa a Isfahan,. Lo scrive su TwitterInternational, citando una nota del ministero della Difesa secondo cui “l’fallito” non ha ucciso nessuno e ha causato solo “lievi danni al tetto” del sito militare. “Le esplosioni sono avvenute in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa”, ha spiegato la tv di Statoiana Irib. L’impianto sarebbe stato l’obiettivo di tre, abbattuti dal sistema di difesa aerea della struttura. L’annuncio dell’arriva in unscosso dalle proteste per la morte di Mahsa Amini a settembre, dalle tensioni sul programma nucleare e dalle ...