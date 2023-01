ULTIM’ORA | Stephanie McMahon ha dato le dimissioni da CEO della WWE

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha annunciato le sue. La notizia, riportata per la prima volta da Matt Belloni di The Puck, ed è certamente un avvenimento importante. Di seguito il messaggio cheha inviato oggi al suo staff. “Cari dipendentiWWE, Circa 8 mesi fa ho preso un congedo e nel giro di poche settimane ho avuto inaspettatamente l’opportunità di una vita. Ho avuto il privilegio di tornare come co-CEO e presidente del consiglio di amministrazioneWWE. Non riesco a esprimere a parole quanto sia orgogliosa di aver guiquella che considero la più grande azienda del mondo, lavorando al fianco di uno straordinario team di leadership e di uno dei dirigenti più forti che abbia mai conosciuto, il mio co-CEO Nick Khan. Il nostro ...