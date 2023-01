Brasile | Lula giura come nuovo presidente Ma scatta l’allarme sicurezza | uomo armato di coltello ed esplosivo fermato dalla polizia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilha une subitol’allerta. Nel corso dell’insediamento delLuiz Inácioda Silva, che hato raccogliendo il testimone da Jair Bolsonaro, unin possesso di une diè stato bloccatomilitare brasiliana all’ingresso della zona dove era in corso la cerimonia di insediamento. L’è stato intercettato grazie alle perquisizioni che vengono effettuate a tutte le persone che partecipano ai festeggiamenti. Un evento che testimonia il clima di tensione che ancora oggi si vive nel Paese, dopo quattro anni di gestione Bolsonaro, che ha ...

Nella città di Brasilia, in Brasile, un uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine all'ingresso della zona dove era in corso al cerimonia di insediamento del presidente eletto Luiz Ignacio Lula da Silva.