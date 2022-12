Ritrovato Danilo Valeri | è in buone condizioni Dietro il rapimento lampo l’ombra del narcotraffico

(Di venerdì 23 dicembre 2022), il ragazzo ricercato da stanotte dopo un presuntoa Ponte Milvio, attualmente si trova negli uffici della Squadra Mobile di Roma, indi salute. Continuano serrate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti in stretto raccordo con la DDA di Roma. Lo rende noto la polizia. Il ragazzo è sano e salvo negli uffici della squadra mobile In base ad una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato fatto salire con la forza su una auto da un gruppo composto da almeno sei persone. “Siamo contenti che abbiano trovato quel ragazzo, finalmente. Ora i poliziotti ci hanno chiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza”. Lo dicono all’Adnkronos Fabio e Marco, rispettivamente direttore e responsabile della comunicazione del ristorante Moku in viale di Tor di ...

Il Fatto Quotidiano

È statoed è nella mani della polizia negli uffici della squadra mobileValeri , il 20enne rapito nella notte tra giovedì e venerdì in un locale della movida di viale di Tor di Quinto, zona ...La polizia di stato haValeri , il giovane che è stato rapito in zona Ponte Milvio la notte tra giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre 2022. Ecco come sta il ragazzo.Valeri è stato: era ... Ritrovato Danilo Valeri, il giovane rapito a Roma nella notte: è in buone condizioni Sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa l’ipotesi di reato per cui procedono i pm della Dda di Roma, coordinati dai ...A Roma è stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il 20enne sequestrato nella notte nella zona della movida a Ponte Milvio. Il giovane si trova negli uffici della squadra mobile ed è in buone in c ...