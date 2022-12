Roma | Londra e Tokyo insieme per costruire ' Tempest' | il super - caccia del futuro

L'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza "senza precedenti" nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro. Un jet supersonico di sesta ...Il Tempest nasce in competizione con un analogo progetto di caccia di sesta generazione sviluppato da Francia, Germania e Spagna , anche se dasottolineano che cone Tokyo sono pronti ad ...Una fila di auto "Ncc" schierate sul marciapiede in via del Babuino a Roma, in attesa dell'arrivo dei clienti. L'immagine, pubblicata sui social dall'account di ...Giappone, Regno Unito e Italia uniscono le forze per combinare i progetti Tempest e F-X per un caccia di sesta generazione ...