LIVE Pattinaggio di figura | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | comincia la gara!

OA Sport

Cosa fare a Milano per il Ponte di Sant'Ambrogio Luci, villaggi di Natale e piste dipromettono un lungo weekend di puro divertimento per il Ponte di Sant'Ambrogio. Si ... Body_Perform_...Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...aperta anche la pista disul ... LIVE Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA: Conti-Macii conquistano una storica terza posizione, vincono Miura-Kihara