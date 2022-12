"I soldi sono sporchi...". La teoria anti-contante della Capua

La7

... iche incasseranno le Federazioni serviranno a finanziare lo sviluppo del calcio nei ... dando uno sguardo anche a tutti i premi chein palio in Qatar per quella che è l'edizione più ricca ...... "Con lo stralcio delle cartelle - ha spiegato ospite di Omnibus a La7 - hanno fatto gli splendidi con idei Comuni, perchétutte multe. A noi questo ci costa 80 milioni l'anno in meno ... Capua: “Pagare in contante I soldi sono sporchi” Così, intervenendo su La7, ha sconsigliato l'uso del contante spiegando che i soldi sono "sporchi". Nel senso letterale del termine. "I soldi sono sporchi" Sinora a parlare di "soldi sporchi" erano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...