LIVE Trento-Paykan 9-8 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | equilibrio in avvio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-VOLEI RENATA DALL’1.00 15-14 Primo tempo al centro di Lisinac. 14-14 Ancora una battuta sbagliata da. 14-13 Fortissimo Kaziyski senza muro. 13-13 Quarto punto personale per Amin. 13-12 Kaziyski di sfondamento la mette giù. 12-12 Sbaglia anche Kaziyski. 12-11 Non di molto fuori il servizio di. 11-11 Mani-out Fayazi. 11-10 Michieletto violento sulle mani del muro. 10-10 Errore al servizio per lo stesso Lisinac. 10-9 Cade giù la palla di Lisinac. 9-9 Lunga la difesa disperata di Sbertoli. 9-8 In campo la pipe di Daniele Lavia. 8-8 Kaziyski è una sentenza. 7-8 Non riesce a sfondare due volte Michieletto. 7-7. Colpisce ancora Anin in attacco. 7-6 Ricezione e Lavia non perdona. 6-6 Fayazi da posto 4! 6-5 ...

Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW- PAYKAN CLUBALLE 22... la cantante torna alla dimensionecon un lungo tour le cui prime date sono già state comunicate. Si parte il 25 febbraio da Pordenone per passare dail 26 febbraio. Francesca Michielin ...La diretta testuale di Trento-Paykan, partita dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: aggiornamenti e punteggio live ...Giovedì, 8 dicembre, ci sarà la gara di debutto per la formazione italiana di Trento al Mondiale per Club in corso a Betim in Brasile ...