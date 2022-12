Pd | Bonaccini o Schlein il finale sembra già scritto | comunque vada sarà un disastro

(Di martedì 6 dicembre 2022) E se Bersani ci avesse visto giusto evocando «rischi di scissione» nel Pd? L’interrogativo è tutt’altro che fuori luogo dopo che una settimana fa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori annunciò, tra il lusco e il brusco, che avrebbe lasciato i dem se a vincere il congresso fosse stata Elly. L’aria che tira da quelle parti, insomma, non è tra le più rassicuranti. A maggior ragione se, come scrive Federico Geremicca sulla Stampa, dal giorno delle elezioni politiche ad oggi il calo del Pd nei sondaggi oscillerebbe tra due e mezzo e punti tre. Una tendenza al salasso che neanche il congressoin grado di invertire. E questo tanto che vinca Stefanotanto che prevalga la, giusto per limitarsi ai candidati più in salute dal punto di vista della conta interna. Laincarna ...

