L’addio del designer

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo la pausa del ringraziamento, Impact è tornato al consueto episodio settimanale del giovedì notte e la puntata non si è risparmiata coi colpi di scena. Partendo subito col finale, i minuti finali sono stati racchiusi in un video, il che è abbastanza insolito. Quando succede ciò, vuol dire che quel segmento deve essere particolarmente importante e così è stato. Deaner ed Eric Young si sono trovati faccia a faccia, seduti al tavolo, in una cella del loro carcere. Sono state proposti vari flashback che hanno raccontato la storia dei Violent By Design, proprio a significare la fine di questa fazione. Fine che è arrivata nel più tragico dei modi. Chiaramente tragico a livello di storyline, ma emotivamente è stata una scena molto forte. Eric Young capisce che ilè la malattia, è colui che deve essere eliminato. Ne è consapevole e accetta di ...