Puglia | medici di famiglia verso la protesta con luci spenti degli studi Fimmg

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Idipugliesi sono pronti ad una. Lamentano disattenzioni dalla politica e dunque vannola simbolica di manifestazione di spegnere ledei loro. La, federazionedina generale, ha preannunciato nell’assemblea di Bari tenutasi ieri l’iniziativa con lo slogan “non spegniamo lana generale”. Donato Monopoli, segretario regionale dell’organizzazione, ha parlato fra l’altro di un lavoro dequalificato e decuplicato per carichi. L’accordo integrativo regionale del 2007 è sostanzialmente vanificato mentre va attuato in maniera compiuta. Quella dellana generale, secondo i responsabili dell’organizzazione, è da ...

