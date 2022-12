Allegri ha bisogno di lui | ma non può averlo | il dramma segreto del tecnico

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 dicembre 2022), in questa stagione, ha avuto diversi problemi a livello di rosa; andiamo a scoprire chi glieli avrebbe potuti risolvere. Nella prima parte di stagione, tolte le ultime settimane in cui la Juventus ha rialzato la testa, hanno portato diversi problemi per i bianconeri. In campionato, i ragazzi disono molto distanti dal primo posto occupato da un Napoli, fino a questo momento, semplicemente perfetto; le cose non sono andate meglio in Champions con l’eliminazione ai gironi (dopo un percorso con cinque sconfitte e una sola vittoria) e la conseguente retrocessione in Europa League. Alla ripresa del campionato, bisognerà sbagliare il meno possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati, diversi da quelli di inizio stagione ma comunque importanti. Abbiamo parlato delle difficoltà della prima parte di stagione; tra i reparti che hanno ...