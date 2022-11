Mediatori marittimi | al via la nuova sessione di esami per l' abilitazione professionale Presentazione delle domande alla CCIAA Riviere di

Bizjournal.it - Liguria

La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha indetto un concorso per esami relativo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore marittimo per ......] Navigazione articoli Andora, persiste il problema dell'acqua salata anche se in diverse zone dai rubinetti sgorga acqua dolce, al via la nuova sessione di esami per l'... Mediatori marittimi, nuova sessione d'esame per l'abilitazione alla professione | Liguria Business Journal Al via una nuova sessione di esami per l'abilitazione professionale di mediatori marittimi.La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ha indetto un concorso per esami ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...