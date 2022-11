Micol Incorvaia sotto attacco al GF Vip 7 | un’associazione la difende

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha diviso l’opinione dei fan del Grande Fratello Vip 7. Da una parte, ci sono coloro che apprezzando il suo modo di fare mentre, dall’altra, c’è chi non riesce proprio a sopportare la sua presenza. La maggior parte degli utenti, però, non vede di buon occhio il trattamento che la ragazza sta ricevendo. Alcuni concorrenti, infatti, hanno pronunciato frasi controverse che hanno indignato l’opinione pubblica. In sua difesa, ha parlatovolta alla tutela delle donne. Inoltre, anche la sorella Clizia non ha potuto fare a meno di intervenire. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,finisce nel mirino di Antonella Fiordelisi: “Vai a toccarle i brufoletti”è stata ...