La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia |  «Minaccia nucleare? Ecco le 3 ragioni per cui è poco probabile | ma non impossibile» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Arriva l’analisi dell’avvertimento di Mosca sull’opzionein questa nuova puntata dellarubrica di, il direttore di Domino che ogni settimana si dedica ad analizzare per Open la notizia geopolitica più rilevante. Laè diventata centrale nel dibattito delle ultime settimane, così come della riunione del consiglio europeo informale di oggi a Praga tra i leader mondiali. Se siamo davvero a un passo dal lancioè difficile da definire con certezza e, secondo, si tratta di un’ipotesi «possibile ma». Per tre: in primo luogo non consentirebbe comunque alla Russia di vincere la guerra perché «per come lo raccontano gli ingegneri ...