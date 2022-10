Istruzione degli adulti | l’evento Fierida 2022 dal 13 al 15 ottobre all’Opificio Golinelli di Bologna

FLC CGIL

... del livello di autonomia e la riduzioneerrori. Notano almeno un cambiamento nello stesso ... Il modello educativo tradizionale legato all'limitata ai "banchi di scuola" deve essere ......sistema d'i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l'Università e i masterEcco le guide a disposizione... Istruzione degli adulti: il Ministero dell'istruzione fornisce le indicazioni per il funzionamento dei CPIA per l'a.s. 2022/2023 E' di nuovo caos per il reclutamento degli insegnanti tramite le Graduatorie provinciali delle supplenze, con nomine per le supplenze che sono ...Un imponente investimento di 1.785.000 euro dedicato esclusivamente a potenziare la qualità dell’offerta didattica per il biennio 22/24, in contrasto ad ...