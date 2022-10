Giappone: morto a 79 anni il celebre wrestler Antonio Inoki (Di sabato 1 ottobre 2022) Il noto wrestler Giapponese Antonio Inoki, tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale è morto all'età di 79 anni. Lo annunciano i media nipponici che ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Il notose, tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale èall'età di 79. Lo annunciano i media nipponici che ...

È morto Bruno "Maciste" Bolchi, la prima figurina Panini della storia Il mondo del calcio è in lutto. E' morto ieri sera in una clinica a Firenze, all'età di 82 anni, Bruno Bolchi, soprannominato "Maciste".