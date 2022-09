Prima casa under 36, agevolazioni e consigli per l'acquisto (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si tratta di acquistare la Prima casa, ci sono molti aspetti da tenere in considerazione. È un passo importante, ma non sempre è alla portata di tutti, per una questione economica, soprattutto ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando si tratta di acquistare la, ci sono molti aspetti da tenere in considerazione. È un passo importante, ma non sempre è alla portata di tutti, per una questione economica, soprattutto ...

Agenzia_Ansa : Meta, la casa madre di Facebook, si prepara al primo taglio di personale della sua storia. Lo conferma Mark Zuckerb… - borghi_claudio : Al mio seggio tutti incazzati perché con il tagliando antifrode si fa casino e si rischia sempre che qualcuno inser… - gparagone : La prima casa non si tocca; non mi interessano le banche Quando si sono fatti i loro giochi finanziari, abbiamo se… - Matteo67 : Notare la “mise” di stasera di questa giornalista al @tg2rai di prima serata. Appena terminata l’intervista torna a… - princip74856935 : RT @dacicus22: Prima di andarsene #Draghi ( il lacchè numero uno della Casa Bianca premiato come giustamente che sia) ha inviato un bel po'… -