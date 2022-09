Finale Supercoppa Serie A1: tabellino Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna 69-72 (Di giovedì 29 settembre 2022) Termina 69-72 il match tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, partita valida per la Finale della Supercoppa di Serie A1 maschile di basket 2022. Grande trionfo per Bologna dunque, al Palaleonessa A2A di Brescia, che permette alla Virtus di aggiudicarsi il trofeo per la terza volta nella sua storia. Ecco il tabellino della Finale: Banco DI Sardegna Sassari: Robinson 6, Dowe 8, Kruslin 3, Bendzius 15, Onuaku 18, Jones 7, Gandini, Gentile 5, Raspino, Diop 7. Allenatore: Bucchi. Virtus Segafredo Bologna: Pajola 4, Lundberg 6, Mickey 13, Ojeleye 9, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Termina 69-72 il match tradi, partita valida per ladelladiA1 maschile di basket 2022. Grande trionfo perdunque, al Palaleonessa A2A di Brescia, che permette alladi aggiudicarsi il trofeo per la terza volta nella sua storia. Ecco ildellaDI: Robinson 6, Dowe 8, Kruslin 3, Bendzius 15, Onuaku 18, Jones 7, Gandini, Gentile 5, Raspino, Diop 7. Allenatore: Bucchi.: Pajola 4, Lundberg 6, Mickey 13, Ojeleye 9, ...

