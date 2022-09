Chi vince e chi perde alle elezioni. Berlusconi gongola, Di Maio e Cottarelli azzerati (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Di Maio perde la sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il 5 stelle Sergio Costa e resta fuori dal Parlamento. Emma Bonino ha la meglio su Carlo Calenda che, nel duello per l'uninominale al Senato a Roma, scivola al terzo posto, ma viene battuta dalla candidata del centrodestra Lavinia Mennuni. Pier Ferdinando Casini a Bologna, la spunta su Vittorio Sgarbi nell'uninominale al Senato. A Cremona Daniela Santanchè ha la meglio nella sfida diretta con l'economista Carlo Cottarelli per l'uninominale al Senato. Silvio Berlusconi torna al Senato: il leader di Forza Italia si aggiudica il collegio uninominale di Monza. Stando ai dati elaborati da Youtrend, Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi resterà fuori dal Parlamento: secondo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Dila sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il 5 stelle Sergio Costa e resta fuori dal Parlamento. Emma Bonino ha la meglio su Carlo Calenda che, nel duello per l'uninominale al Senato a Roma, scivola al terzo posto, ma viene battuta dalla candidata del centrodestra Lavinia Mennuni. Pier Ferdinando Casini a Bologna, la spunta su Vittorio Sgarbi nell'uninominale al Senato. A Cremona Daniela Santanchè ha la meglio nella sfida diretta con l'economista Carloper l'uninominale al Senato. Silviotorna al Senato: il leader di Forza Italia si aggiudica il collegio uninominale di Monza. Stando ai dati elaborati da Youtrend, Luigi Diè stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi resterà fuori dal Parlamento: secondo ...

