Virus respiratorio sinciziale, perché può causare bronchiolite e come difendersi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sempre meno mascherine. E meno distanziamento, anche a scuola. Così, in un progressivo ritorno alla normalità, non c'è più solo il Virus Sars-CoV-2 a mettere in ansia. Tra le infezioni più classiche, come ad esempio quella influenzale per la quale partirà a breve la campagna di vaccinazione, c'è anche quella da Virus respiratorio sinciziale (RSV), principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini. In questo caso non esiste un vaccino preventivo e quindi occorre puntare su altre strategie preventive. A ricordarlo sono gli studiosi che hanno partecipato al IV Congresso WAidid – World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders. Il timore esiste: con la fine delle restrizioni da Covid, inevitabilmente alcuni agenti patogeni finora tenuti a bada, potrebbero ...

