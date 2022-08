Spagna: forte grandinata nel nordest, muore bimba di 20 mesi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bambina di 20 mesi è morta nella località catalana di La Bisbal d'Empordà (Spagna) dopo esser stata colpita da un grosso chicco nel corso di una forte grandinata avvenuta ieri in serata: lo hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una bambina di 20è morta nella località catalana di La Bisbal d'Empordà () dopo esser stata colpita da un grosso chicco nel corso di unaavvenuta ieri in serata: lo hanno ...

